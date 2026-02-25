ハーバー研究所は4月1日、シワやクマをカバーし透明感を与える「ハーモニーブレンドパウダーコンシーラー」を、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売する。ハーモニーブレンドパウダーコンシーラー同商品は、4色(ピンク・ラベンダー・グリーン・ベージュ)を組み合わせたパウダーコンシーラー。異なるカラーをブレンドすることで透明感が生まれ、クマ、くすみなどを自然