第一酒造は3月20日・21日、創業350年を超える歴史を誇る酒蔵の公開イベント「蔵開き(酒蔵見学会)」を開催する。時間は10時〜15時。日本酒の試飲もできる同社は延宝元年(1673年)の創業で、一昨年創業350周年を迎えた栃木県内最古の酒蔵。蔵開き(酒蔵見学会)は、酒造りを見て・呑んで・楽しむイベントで、年に1回開催する。同イベントは予約不要で、1名からでも参加できる。3月20日は鏡開きを実施。社長や杜氏の案内による酒造工程の