¸µAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼Â¶È²È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤Þ¤À¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Âð¤Î°ì¼¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤Þ¤À¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤¤»ä¤ÎÉô²°¡×¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÈÄÌîÍ§Èþ¤Î¼«Âð¡ÈÌ¤¸ø³«Éô²°¡ÉÈÄÌî¤Ï¡Ö¡ÚËÜË®½é¸ø³«¡Û¤Þ¤À¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤¤»ä¤ÎÉô²°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎÆâÉô¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë