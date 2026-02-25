³ô¼°²ñ¼ÒSTARTO ENTERTAINMENT¤Ï2·î24Æü¡¢½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSpeciaL¡×¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2·î28Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÓÏ¡²»¤µ¤ó¡¢¾¾ÈøÎ¶¤µ¤ó¡¢ÏÂÅÄÍ¥´õ¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼¹ÀÂç¤µ¤ó¤Î4¿Í¤Ïº£¸å¡¢¸Ä¿Í³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯É½Ê¸¤Ç¤Ï¡ÖÆüº¢¤è