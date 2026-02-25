神田古書店連盟は4月16日〜19日、「全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり」を、東京古書会館・小川広場にて初開催する。時間は11:00〜17:00(最終日は16:00終了)。全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり同イベントは、北海道から九州まで全国から100店を超える古書店が集結し、数百万冊が出品される国内最大規模の古書即売展。古典籍や洋書、サブカルチャー資料など、稀少本から手頃な一冊まで幅広いジャンルがそ