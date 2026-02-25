新日本製薬は3月1日、パーフェクトワンフォーカスのフェイスマスクから「VCチャージ スムースマスク」および「VCチャージ ホワイトマスク」の30枚入りの大容量BOXタイプを発売する。(左)VCチャージ スムースマスク (右)VCチャージ ホワイトマスク両商品は、美容液をたっぷり400mL配合し、5分間の集中ケアで毛穴と透明感の両方にアプローチするフェイスマスク。「VCチャージ スムースマスク」は、APPSやナイアシンアミドなどブラ