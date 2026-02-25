東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル6社は、4月15日から開催される「東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"」と連動した特別宿泊プランを販売する。東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"(C)Disney東京ディズニーシーでは、開園25周年を祝い「ジュビリーブルー」をテーマカラーとしたアニバーサリーイベントが開催される。パーク全体が光の演出や装飾で彩られる祝祭の年に合わせ、オフィ