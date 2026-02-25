Apple¤¬¥Æ¥­¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤ÎµòÅÀ¤òÂçÉý¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢2026Ç¯¸åÈ¾¤«¤éMac mini¤ÎÀ½Â¤¤ò½é¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë6000²¯¥É¥ë(Ìó93Ãû±ß)µ¬ÌÏ¤Î¹ñÆâÅê»ñ·×²è¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢AI¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎÀ½Â¤³ÈÂç¤ä¿·¤¿¤Ê¶µ°é»ÜÀß¤Î³«Àß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ôÀé¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¹ñÆâ¤Î¹âÅÙ¤ÊÀ½Â¤µ»½Ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Apple accelerates U.S. manufacturing with Mac mini prod