中島大祥堂は、地元農家から直接仕入れる完熟の丹波産いちごを贅沢に使用した季節限定スイーツを各店舗で順次展開する。アフタヌーンセット〜贅沢丹波いちご〜／丹波本店限定丹波本店では5月6日までの期間、カフェ限定メニューとして「アフタヌーンセット〜贅沢丹波いちご〜」(2,750円)を提供している。本店10周年を記念したもので、いちごのショートケーキやシュークリーム、ピスタチオとのミルフィーユなど5種のいちごスイーツに