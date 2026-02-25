Æó³¬Æ²¹â»Ì¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Êtimelesz¡Ë¤¬¶µ°é¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ø¥Ë¥«¥²¡¼¥à¡Ù¡£ËÜÆü2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢1·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¾×·â¤Î¿À¡Ê¥«¥ß¡Ë¥²¡¼¥à¡Ö²»³Ú¤Ë¤Î¤»¤ÆÀÞ¤ê»æ¤ÎÀÞ¤êÊý¤òÅÁ¤¨¤í¡×Âè2ÃÆ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ªÁ°²ó¡¢Æó³¬Æ²¤¬·ãÅÜ¤·¡¢¥±¥à¥ê¤¬ÀäË¾¡¢¤½¤·¤ÆÃöËó¤¬Âçº®Íð¤Ë´Ù¤ëÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÞ¤ê»æ¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¡£¤½