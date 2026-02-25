ÅòÂô»Ô¤Ç¤Ï¡¢24ÆüÍ¼Êý¡¢½»Âð1Åï¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅòÂô»Ô¿¼ËÙ¤Î°æ¾å¥ß¥µ¤µ¤ó¡¢89ºÐ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£ÅòÂô·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢½»Âð¤«¤é±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¶á½ê¤Î¿Í¤¬È¯¸«¤·¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó5»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤°ìÉô2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤ÈÊªÃÖ¾®²°1Åï¤òÁ´¾Æ¤·¡¢½»Âð¤Î¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°æ¾å¤µ¤ó