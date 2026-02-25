²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿Ê£¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ÖHAMABOWL EAS¡Ê¥Ï¥Þ¥Ü¡¼¥ë ¥¤¥¢¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢2026Ç¯²Æ¤ËÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£»ÜÀßÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥Ï¥Þ¥Ü¡¼¥ë¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ø¤È²þ¤á¡¢2026Ç¯4·î28Æü¤Ë°û¿©¥Õ¥í¥¢¤¬Àè¹Ô¥ª¡¼¥×¥ó¡¢7·î28Æü¤Ë¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤ä²¹Íá»ÜÀß¤ò´Þ¤àÁ´´Û¤¬¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°ÀßÈ÷¡ÖEDGE String¡×¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢¿Íµ¤²¹Íá»ÜÀß¡ÖSPA EA