¥Ë¥ì¥³¤¬Â³¿­¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£´Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¼«¼Ò³ô£´£°Ëü£±£µ£¹³ô¡Ê¾ÃµÑÁ°È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î£µ¡¥£±£¶¡ó¡Ë¤ò£³·î£±£·ÆüÉÕ¤Ç¾ÃµÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¾ÃµÑ¸å¤ÎÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Ï£·£³£µËü³ô¤È¤Ê¤ë¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS