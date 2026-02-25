UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ï24Æü¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï1ÆüÌÜ¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£Âè1Àï¤Ç¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È(¥Î¥ë¥¦¥§¡¼)¤Ë3-1¤ÎÀè¾¡¤òµö¤·¤¿ºòµ¨½àÍ¥¾¡¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë(¥¤¥¿¥ê¥¢)¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÂè2Àï¤â¸åÈ¾13Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë27Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢È¿·â¤ò1ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢1-2¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ºòµ¨¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÏ¢ÇË¤·¤¿CL½é½Ð¾ì¤Î¥Ý¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á