º£·î¡Ê2·î¡Ë8Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄÅ»³»ÔÄ¹Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¸÷°æÁï»ÔÄ¹¤¬¤±¤µ¡Ê25Æü¡Ë¡¢½éÅÐÄ£¤··è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÄÅ»³»ÔÄ¹Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¸÷°æÁï»ÔÄ¹¤¬½éÅÐÄ£¡Ö»Ô¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ú²¬»³¡Û ¸áÁ°9»þ¡¢ÄÅ»³»ÔÌò½ê¤ËÅþÃå¤·¤¿¸÷°æ¿·»ÔÄ¹¤Ï¿¦°÷¤ä»ÔÌ±Ìó150¿Í¤ËÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¸÷°æ»ÔÄ¹¤Ï¡¢3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿º£·î8Æü¤Î»ÔÄ¹Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£