óîÆ£¤Ê¤®¤µ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ¸¤¤¥Ö¥ëー¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Ë¥Ã¥È¤Ë¼ªÉÕ¤­¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¤ÆÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤òËþµÊ¤¹¤ëóîÆ£¤Ê¤®¤µ ¢£óîÆ£¤Ê¤®¤µ¡ÖÍ§Ã£¤ÈÍ¼Êý¤«¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Ç¥£¥º¥Ëー¡× óîÆ£¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Í§Ã£¤ÈÍ¼Êý¤«¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Ç¥£¥º¥Ëー ºÇ¶á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿