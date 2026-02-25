25ÆüÁ°°ú¤±¤ÎÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô890¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô512¤È¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£ ¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥¹¥³¡¢¥±¥ß¥×¥í²½À®¡¢²¬ËÜ¾Ë»Ò¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Åìµþ¹Õµ¡¡¢¥¿¥«¥Î¤Ï°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ÈÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¥ë¡¢£Ô£Á£Î£Á£Ë£Å£Î¡¢º´Æ£ÅÏÊÕ¡¢Ãæ¹­¡¢¥³¥â¤Ê¤É118ÌÃÊÁ¤ÏºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡££Á£Ó£É£Á£Î£Ó£Ô£Á£Ò¡¢ÄÅÅÄ¶ð¹©¶È¡¢ÆüËÜÅÅ»ÒºàÎÁ¡¢¥ì¥«¥à¡¢¥¢¥µ¥«Íý¸¦¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¾å°Ì¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¡£ °ìÊý