µþÅÔ»Ô¤Î¾¾°æ¹§¼£»ÔÄ¹¤Ï25Æü¤Î»ÔµÄ²ñËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢»ÔÌ±¤Î»Ô¥Ð¥¹±¿ÄÂ¤ò´Ñ¸÷µÒ¤è¤ê°Â¤¯¤¹¤ë¡Ö»ÔÌ±Í¥Àè²Á³Ê¡×¤Î±¿ÄÂ°Æ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»ÔÌ±¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤é¤è¤ê150¡Á200±ß°Â¤¯¤¹¤ëÊý¿Ë¡£