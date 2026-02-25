¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤ÇÉÃ¿ôÀ©¸Â¤Î²ÄÇ½À­¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀ©Äê¤¹¤ë¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼É¾µÄ²ñ¡ÊIFAB¡Ë¤Ï¡¢6·î³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆ¶¦ºÅ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤«¤é¡¢»î¹çÃæ¤Ë»þ´Ö¤ÎÏ²Èñ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÉÃ¿ôÀ©¸Â¤ò¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤äÉé½ý¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£ºòÇ¯6·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤«¤é¡¢GK¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ç³ÎÊÝ¤·¤Æ¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤­¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¥¿