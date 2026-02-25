¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡ÛÄ¶¸ÄÀ­ÇÉ¡È´ü¸ÂÀÚ¤ìJK¡É3¿ÍÁÈ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡È¤¯¤ì¤Þ¤°¡É¤³¤È¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¤ÎUraN¤¬2·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤·¤Ê¤³¤ÈÌ¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÐÏ¿¼Ô¿ô210Ëü¿ÍÄ¶YouTuber¡Ö¿ä¤·¤ÎÂç½ÂÂÚ¡×¥Ô¥ó¥¯¤Þ¤ß¤ì¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥³¡¼¥Ç¢¡¤¯¤ì¤Þ¤°UraN¡¢¤·¤Ê¤³¡õÌ¼¤È¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«UraN¤Ï¡ÖÇ°´ê¤Î¤·¤Ê¤Ý¤³¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼¡¦¤Ý¤³¡Ê