¢¡Âè£³£³²ó¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¾Þ¡¦£Ç£²¡Ê£³·î£±Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±¡Á£³ÃåÇÏ¤Ëºù²Ö¾Þ¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£²·î£²£µÆü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥óºå¿À£Ê£Æ£µÃå¤«¤é¤Î´¬¤­ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤Ï¡¢£Ã£×¥³¡¼¥¹¤Ç£³Æ¬Ê»¤»¡£¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥·¥å¥é¡Ê£´ºÐ£³¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥à¡¼¥Ö¡Ê£³ºÐ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¤Î¿¿¤óÃæ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Á°¤ÈÌó£³ÇÏ¿È¤Î´Ö³Ö¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤ÆÄÉÁö¡£¥é