µð¿Í£²·³¤Ï£²£µÆü¡¢µÜºê¥­¥ã¥ó¥×ºÇ½ª¥¯¡¼¥ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅê¼ê¡¢Ìî¼ê¤È¤â¤ËÌÚ¤Î²Ö¥É¡¼¥à¤ÇÎý½¬³«»Ï¡£¥É¡¼¥à¼þÊÕ¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇò¤¤¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬°ú¤«¤ì¡¢¸áÁ°¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±·³¤Ç¤Ï£±Æü¡Á£±£²Æü¤ÎµÜºê¥­¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë£³ÅÙ¤ÎÈó¸ø³«Îý½¬¤Ç¼éÈ÷¡¢¹¶·â¡¢ÁöÎÝ¤Î¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò³ÎÇ§¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£