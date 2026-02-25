¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¿·½÷Äë¡×¤ËÉâ¾å¤·¤¿¥­¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤¬aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¥«¥ê¥Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤Î¥«¥ê¥Ê¤È»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò°ú¤¤¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ê¥¤¥­¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢2¿Í¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥È¡¼¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥­¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤ÏÆ©