¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥­¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤¬¡¢4·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÆüËÜ»°Ô¢¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¿·¶Ê¡Ö²Ð¼ï¡×¤ò½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥­¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡ßBABYMETAL°Û¿§¥³¥é¥Ü¶Ê¤Î°ìÉô¤¬Ä°¤±¤ë ¡ØÃÏ¹ö³Ú¡ÙÂè2´üPV¡ØÆüËÜ»°Ô¢¡Ù¤Ï¡¢¾®³Ø´Û¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¡Ø¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡Ù¤ª¤è¤Ó¥¦¥§¥Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡ØÎ¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ôÌó70ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤À¡£¥¢¥Ë¥á¤ÏAmaz