¹â»Ô¼óÁê¤Ï»²±¡ÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ü°Æ¤È²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬½ÅÍ×¤À¡£º£¸å¤â¹ñ±×¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£