À¼Í¥¡¦ºäÁÒ²Ö¡Ê¤µ¤«¤¯¤é ¤µ¤¯¤é¡Ë1st¼Ì¿¿½¸¡ÊKADOKAWA¡¿2026Ç¯4·î3Æü´©¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºäÁÒ²Ö1st¼Ì¿¿½¸¡¢Ë¡¿ÍÊÌÆÃÅµ¤ò¸«¤ë ¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª ¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!¡Ùµ´ÄÍÅßÝÜÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢Æ±ºî¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦Liella!¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç³èÆ°Ãæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ºäÁÒ²Ö¡£ËÜ½ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØBlooming¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ ¡ØBlooming¡Ù