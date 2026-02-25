■ミラノ・コルティナオリンピック™TEAM JAPAN解団式（25日、都内）【写真で見る】解団式に出席する選手たちミラノ五輪のTEAM JAPANの解団式が都内のホテルで行われ、旗手代行のフィギュアスケート・坂本花織（25、シスメックス）から団旗が返還された。今大会は、過去最多だった北京大会を上回る金5個、銀7個、銅12個の計24個のメダルを獲得。解団式ではオリンピック特別賞が1位から3位に入賞した選手に授与された。団長