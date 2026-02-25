Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤Î²°Æâ·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖÅìµþ¥¸¥ç¥¤¥Ý¥ê¥¹¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëCA¥»¥¬¥¸¥ç¥¤¥Ý¥ê¥¹¤Ï25Æü¡¢º£Ç¯7·î¤«¤éÍèÇ¯6·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ò¡Ö30¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¡×¤ËÀßÄê¤·¡¢¿·µ¬¥Ñ¡¼¥¯¤ò³«¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÎ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª1996Ç¯¥ª¡¼¥×¥óÅö»þ¤ÎÅìµþ¥¸¥ç¥¤¥Ý¥ê¥¹1996Ç¯¤Ë³«´Û¤·¤¿Åìµþ¥¸¥ç¥¤¥Ý¥ê¥¹¤Ï¡¢7·î12Æü¤Ë30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£³«´Û°ÊÍè¡¢±ä¤Ù2000Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍè´Û¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Æ¤­¤¿¡£¥¸¥ç¥¤¥Ý¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢7·î¤«¤é2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î