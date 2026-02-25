¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¥·¥ÊÃóÊÆÂç»È¤¬¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤«¤é4Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂç»È´Û¤Ç²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍÍ»Ò¡á2·î24Æü/Elizabeth Frantz/Reuters¡ÊCNN¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¥·¥ÊÃóÊÆÂç»È¤Ï24Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ºòÇ¯¸åÈ¾¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¹õ³¤±è´ß¤Î¥í¥·¥¢ÀÐÌý»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ø¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎÅê»ñ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤«¤é°ÛÎã¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¥·¥Ê»á