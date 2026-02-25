¡È¥ª¥ë¥Á¥ã¥ó¤Î»ÏÁÄ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Û¥ó¡¦¥è¥ó¥®¤¬¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCEO¤òÌ³¤á¤ë¥Û¥ó¡¦¥è¥ó¥®¤¬¡¢¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éÇúÈ¯Åª¤ÊÇä¾å¤òµ­Ï¿¤·¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥ª¥ë¥Á¥ã¥ó¤Î»ÏÁÄ¡É¥Û¥ó¡¦¥è¥ó¥®¤Î¥°¥é¥Þ¥é¥¹ÂÎ·¿2·î24Æü¡¢¥Û¥ó¡¦¥è¥ó¥®¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä³«»ÏÄ¾¸å¤ÎÇä¾å²èÌÌ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î²èÁü¤Ç