¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò·à¾ì¤Ç´ÑÍ÷¤Ç¤­¤ë¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£2·î25Æü¡¢Íè¤ë4·î11Æü¤Î´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡Ë¤ª¤è¤Ó4·î18Æü¤ÎÆüËÜ¡¦Åìµþ¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃêÁª¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡© BTS¡¢ºÇ¿·7¿Í¥·¥ç¥Ã¥Èº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢À¤³¦80¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎÌó3800¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï»þº¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢»þ´Öº¹¾å±Ç¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¥ï¡¼