¸ÀÍÕ1¤Ä¤¬²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö½ÕÀá¡×¤ÎÉ½µ­¤ò¤á¤°¤ê¡¢´Ú¹ñÈ¯¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò»É·ã¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¤Ä¤¤¤ËÇÓÊØ¡Ä´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½°ä»º¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù´Ú¹ñ¡¦À¿¿®½÷»ÒÂç³Ø¤Î¥½¡¦¥®¥ç¥ó¥É¥¯¶µ¼ø¤¬¡¢¡ÖÃæ¹ñÀâ¡×¤ÈÉ½µ­¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ë½ÕÀá¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö±¢Îñ¤ÎÀµ·î¡×¤Ë²þ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é°­¼Á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥½¶µ¼ø¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¸í¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤µ