¹ñ¸øÎ©Âç³Ø£²¼¡»î¸³¤ÎÁ°´üÆüÄø¤¬£²£µÆü¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°´üÆüÄø¤Ï£±£·£²Âç³Ø¤Ë£²£³Ëü£µ£³£±£µ¿Í¤¬»Ö´ê¡£Êç½¸¿Í°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ö´êÇÜÎ¨¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ÈÆ±¤¸£²¡¦£¹ÇÜ¤À¤Ã¤¿¡£ÅìµþÂç³ØËÜ¶¿¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Î»î¸³¾ì¤Ç¤Ï¡¢£±¶µ²ÊÌÜ¤Î¹ñ¸ì¤Î³«»ÏÁ°¡¢¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤¬¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ÇÉ®µ­ÍÑ¶ñ¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÅ²¬¸©¤Î¸©Î©¹â£³Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê£±£¸¡Ë¤Ï¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é²áµî