2·î25Æü¤Ë42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëSuperfly¤Î±ÛÃÒ»ÖÈÁ¡£¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤­¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ç¥Ó¥åー½é´ü¤ËÁêËÀ¤Î·èÃÇ¤Ë¤è¤ê¡È¤Ò¤È¤ê¡É¤Ç¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¾Á°¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾¶Ê¡Ø°¦¤ò¤³¤á¤Æ²ÖÂ«¤ò¡Ù¤À¡£¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤ÎÅ¾µ¡¤È¡¢³Ú¶ÊÃÂÀ¸¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¡ÖSuperfly¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¶Ê ¹ÈÇò¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¶Á¤¤¤¿¡¢