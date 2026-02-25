25日、女子プロゴルファーの吉〓マーナがプレミアグループ株式会社とスポンサー契約を締結したと発表された。3月1日から契約がスタートする。【写真】まだJK！制服姿が初々しい吉〓は沖縄カトリック高出身の18歳。2025年の「日本ジュニア」（女子15〜17歳の部）優勝、「日本女子アマ」4位タイなどの実績を残し、昨年末のJLPGAプロテストを9位タイで一発合格した注目のルーキーだ。今季ツアー参戦時は、同社ブランド「カープレミ