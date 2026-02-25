Åìµþ»þ´Ö10:46¸½ºß Åìµþ¶âÀèÊªDEC 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë 1¥°¥é¥à¡á26720.00¡Ê+197.00+0.74%¡Ë £Î£Ù¶âÀèÊªAPR 26·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á5206.40¡Ê+30.10+0.58%¡Ë ¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì NY»Ô¾ì¤Ç¤ÏÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»þ´Ö³°¤ÇÈ¿È¯¡£±ß°Â¿Ê¹Ô¤â¤¢¤êÅìµþ¶â¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê