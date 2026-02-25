¡þNBA¡¦G¥ê¡¼¥°¥Ö¥ë¥º¡¼¥Ï¡¼¥É¡Ê2026Ç¯2·î24Æü¡ËNBA¥Ö¥ë¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê24¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Ë¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó¡¦¥Ï¡¼¥ÉÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°È¾¤«¤é13ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÌöÆ°¡£¥Á¡¼¥à¤âÁ°È¾¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£²ÏÂ¼¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¯¸å¡¢G¥ê¡¼¥°½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Î¥é¥×¥¿¡¼¥º905Àï¤Ç¤Ï23ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É9¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤­¤Ê¤ê¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ëµé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£