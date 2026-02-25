2·î22Æü¡¢¡ØFIBA ½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026 Í½Áª¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡Ù¤Ø¸þ¤±¤¿¶¯²½¹ç½É¤ò¹Ô¤¦½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¥Çー¤ò³«ºÅ¡£¼¡À¤Âå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÅÄÃæ¤³¤³¤í¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ ºò²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØFIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ19ºÐ¤ÇAÂåÉ½½éÁª½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÀèÈ¯¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥ìー¥á¥¤¥¯¤òÃ´¤¦»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ