¥á¥­¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥óÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î24Æü～2026Ç¯3·î1Æü³«ºÅÃÏ¡§¥á¥­¥·¥³ ¥¢¥«¥×¥ë¥³¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë·ë²Ì¡§[¥¸¥§ー¥à¥¹ ¥À¥Ã¥¯¥ïー¥¹] 0 - 2 [¥À¥ê¥Ü¥ë ¥¹¥Ö¥ë¥Á¥Ê] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä ¥á¥­¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥óÂè2Æü¤¬¥á¥­¥·¥³ ¥¢¥«¥×¥ë¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥¸¥§ー¥à¥¹ ¥À¥Ã¥¯¥ïー¥¹¤È¥À¥ê¥Ü¥ë ¥¹¥Ö¥ë¥Á¥Ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£Âè1¥»¥Ã¥È