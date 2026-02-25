¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤Ï3·î6Æü¡Á15Æü¡¢¹ñÆâÁ´¥µ¥í¥ó¤Ë¤Æ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ºåµÞÇßÅÄÅ¹¤Ç¤Ï2·î28Æü¡Á3·î8Æü¤Þ¤ÇÀè¹Ô³«ºÅ¤¹¤ë¡£Harry Winston 2026 March Bridal Fair´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î´ð½à¤Ç¸·Áª¤µ¤ì¤¿ºÇ¹âµé¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È¡¢¤½¤Îµ±¤­¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤­½Ð¤¹Á¡ºÙ¤Ê¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥ê¥ó¥°¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¶äºÂÅ¹¡¢É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÅ¹¡¢¿·½ÉÅ¹¡¢¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¤Ç¥½¥ê¥Æ