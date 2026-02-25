Ê¼¸Ë¸©¼µ°À»Ô¤Î¤¿¤Ê¤«ÍÜËª±à¤¬±¿±Ä¤¹¤ëShinobee Honey¤Ï2·î18Æü¤è¤ê¡¢¡Ö²Ö¿¥Î¤(¤«¤ª¤ê)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È-Beellage¡×¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖCAMPFIRE¡×¤Ë¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¡£¡Ö²Ö¿¥Î¤(¤«¤ª¤ê)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È-Beellage¡×Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¹ÌºîÊü´þÃÏ¤ò²Ö¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¤ÈÀ°È÷¤·¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë´Ä¶­¤ò½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£½©¤Ë¡¢1ha¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ø¥¢¥ê¡¼¥Ù¥Ã¥Á(ÇÅ¼ïÎÌ40kg)¤òÃæ¿´¤Ë³«º¦¡¦ÇÅ¼ï¤·¡¢³«²Ö¤Ï5·î¾å½Ü¤ò¸«¹þ¤ó