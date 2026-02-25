RHEMS Japan¤Ï2·î19Æü¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥³¥¹¥È¤Î²Ä»ë²½¡¦ºÇÅ¬²½¡¦±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖBillSan¡×¤òÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Ìµ½þÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¡ÖBillSan¡×Æ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢·Ð±ÄÁØ¤«¤é¸½¾ì¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥³¥¹¥È´ÉÍý¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥³¥¹¥È¤ò°ì¸µÅª¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢FinOps(Finance + DevOps)¤Î¼ÂÁ©¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡Ö²Ä»ë²½¡×¡ÖºÇÅ¬²½¡×¡Ö±¿ÍÑ¡×¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤