ÊÆIT¥á¥¿¤ÈÊÆÈ¾Æ³ÂÎAMD¤Î¥í¥´¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆITÂç¼ê¥á¥¿¤Ï24Æü¡¢ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥·¥º¡ÊAMD¡Ë¤«¤é¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¸þ¤±¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤òÄ´Ã£¤¹¤ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤Ï5Ç¯´Ö¤Ç¶â³Û¤Ï600²¯¥É¥ë¡ÊÌó9Ãû3Àé²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤È¤¤¤¦¡£¥á¥¿¤Ï¡¢¼¡À¤ÂåAI¤Î³«È¯²ÃÂ®¤Ë¸þ¤±¡ÖºÇÂç6¥®¥¬¥ï¥Ã¥ÈÁêÅö¡×¤Î²èÁü½èÍýÁõÃÖ¡ÊGPU¡Ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¸åÈ¾¤«¤é¡¢ºÇ¿·