¤ªÃã¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ï½½¿Í½½¿§¡£Æ±¤¸ÃãÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿å¤Î²¹ÅÙ¤äÃãÍÕ¤ÎÎÌ¡¢Ãê½Ð»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ÏÊÌÊª¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂçºÊ½÷»ÒÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç¡Ö¤ªÃãÇî»Î¡×¤È¤·¤Æ¤âÃøÌ¾¤ÊÂç¿¹Àµ»Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢²Ê³ØÅª¤ÊÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡È¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÃã¡É¤ÎÆþ¤ìÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤ÎÀµÂÎ¤òÊ¬ÀÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¿È¶á¤Ê¡Ö¤ªÃã¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÎÐÃã¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÎÐÃã¡×¤Ë¤ÏÀ½Â¤¹©Äø¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¶ÌÏª¡×¤ä¡ÖÈÖÃã¡×¡¢¡ÖËõÃã¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ