Photo: »³ÅÄÍÎÏ© ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£Ãë²á¤®¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤­¤¿¤È¤­¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÊÉ¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡ÖWingbo¡×¤ò¾²¤Ë¿²¤«¤»¤¿½Ö´Ö¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¸¥à¤¬½Ð¸½¡£¿ôÊ¬´Ö¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤½¤Î¸å¤Îºî¶È¤¬¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿