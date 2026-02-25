¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤Ï2·î25Æü¡¢¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼ ¿À¸ÍºåµÞ¡×¤ò¡¢¿À¸ÍºåµÞ¤ÎËÜ´Û4³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼ ¿À¸ÍºåµÞÆ±Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤ÎÌµÅº²Ã¼çµÁ¤Î¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä·ò¹¯¿©ÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£Å¹Æâ¤Ç¤ÏÈ©¿ÇÃÇµ¡¤òÍÑ¤¤¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢»°µÜ¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¤ò2¼ïÎà¡¢³Æ30¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë