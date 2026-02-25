¡Ö·Ù»¡¤ÏÈùºá¤Ç¤âÅ°ÄìÅª¤ËÁÜºº¤¹¤ë¡×½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤«¤é°ì½Ö¤âÌÜ¤ò°ï¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¸¤Ã¤ÈâË¤ß¤Ä¤±¤ëÃË¨¡¨¡¡£·Ù»ëÄ£ËüÀ¤¶¶½ð¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄ°ðÀî²ñ·Ï»±²¼ÁÈ¿¥¤Î´Ø·¸¼Ô¡¦²ÃÆ£Å·ÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤À¡££²·î19Æü¡¢ÀàÅðÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯£··î¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ëATM¤Ç¡¢Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤ÎÄÌÄ¢¤ò»È¤Ã¤Æ¸½¶â50Ëü±ß¤ò°ú¤­½Ð¤·¤ÆÅð¤â¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢¤³¤Î¸ýºÂ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë