½÷Í¥¤Î¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Óー¥È¥ë¥ºÅÁµ­±Ç²è¤Ç¥ª¥Î¡¦¥èー¥³Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¥µ¥à¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë4Éôºî¤ÎÅÁµ­±Ç²è¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥Ï¥ê¥¹¡¦¥Ç¥£¥­¥ó¥½¥ó±é¤¸¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ÎºÊ¥ª¥Î¡¦¥èー¥³Ìò¤ò±é¤¸¤ë¥µ¥ï¥¤¤Ï2028Ç¯4·î¤Ë4ºîÆ±»þ¸ø³«Í½Äê¤Î¿·ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ôー¥×¥ë»ï¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ÎÎÙ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¥ª