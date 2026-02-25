ËÉ±Ò¾Ê¤¬ÍÎ¾å»î¸³À®¸ù¤òÈ¯É½¡Ö¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤ëº¢¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ç¸¦µæ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼¡À¤ÂåÊ¼´ï¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤âÆÈÊ©¤¬¶¦Æ±¸¦µæ¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤â³«È¯¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÊ¼´ï¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬Ì¤Íè¤ÎÂçË¤¡Ö¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¡×¼Í·â¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹ É¸ÅªÁ¥¤Î³°´Ñ¤â¤½¤·¤Æ¡¢°Õ³°¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¸¦