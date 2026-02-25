2025Ç¯9·î¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»áÎ¨¤¤¤ëxAI¤¬¡ÖOpenAI¤¬xAI¤Î´ë¶ÈÈëÌ©¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë½¾¶È°÷¤òÉÔÅö¤Ë°ú¤­È´¤¤¤¿¡×¤È¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¡¢Èï¹ðÂ¦¤Ç¤¢¤ëOpenAI¤¬¾¡ÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OpenAI defeats xAI¡Çs trade secrets lawsuit | The Vergehttps://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/884049/openai-elon-musk-xai-trade-secrets-lawsuit¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)¡¢OpenAI¤Ï´ë¶ÈÈëÌ©¤ÎÅð